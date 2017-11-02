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İran, Rusya ve Azerbaycan liderleri bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

02 Kasım 2017 Perşembe 09:00
İran, Rusya ve Azerbaycan liderleri bir araya geldi

İran-Rusya-Azerbaycan arasında ikincisi düzenlenen "Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi" kapsamında bir araya gelen üç lider, ağırlıklı olarak Güney-Kuzey koridoru, ekonomik ilişkiler, enerji işbirliği, terörle mücadele ve bölgesel konularını ele aldı.

ASYA'YI AVRUPA'YA BAĞLIYORUZ

Zirve'nin ev sahibi Ruhani, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, " Transit konusu ele aldığımız başlıca konulardan biri oldu. İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nı Helsinki'ye bağlama niyetindeyiz, yani Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz. Bu transit yolunun güzergâhı Azerbaycan, Rusya ve doğu Avrupa ile kuzey Avrupa'dan geçecek"diye konuştu.

İRAN-TÜRKİYE-RUSYA İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Zirvede, bölge konularını da masaya yatırıldığını söyleyen Ruhani,  başta Suriye olmak üzere terörle mücadele alanında İran-Türkiye-Rusya üçlüsü arasında Astana görüşmeleri kapsamında devam eden işbirliğinin önemli olduğunu altını çizdi. 

PUTİN: İRAN VE TÜRKİYE VE  SURİYE'DE OLUMLU İLERLEMELER SAĞLADIK

Tahran ziyareti sırasında Suriye konusunu da görüştüklerini ifade eden Rusya Devlet Başkanı Putin, " Suriye'de terörle mücadele konusunda İran ve Türkiye işbirliğiyle olumlu ilerlemeler oluyor" dedi. İlki geçen yılın Ağustos ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Üçlü Liderler Zirvesi'nin üçüncüsü gelecek yıl Moskova'da düzenlenecek.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 09:00
  1. İran
  2. Rusya
  3. Azerbaycan
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