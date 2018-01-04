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İran Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu

İran, içişlerine karıştığı gerekçesiyle ABD’yi Birleşmiş Milletler’e şikayet etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:22
İran Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu

İran’da 28 Aralık’ta Meşhed’de başlayan ve diğer kentlere de sıçrayan Gezi kalkışması benzeri olaylara ABD Başkanı Donald Trumptan destek mesajları gelmişti. Trump’ın “ABD’den büyük yardım göreceksiniz” paylaşımını yapmasının ardından İran’dan karşı adım geldi. BM Daimi Temsilcisi Gholamani Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi. Khoshroo, mektupta ABD’nin garip bir şekilde İran’ın içişlerine karıştığını dile getirdi. Mektupta, “ABD, ülkedeki protestolara desteğini dile getirerek uluslararası ilişkilerde ‘sınırı’ aşıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik ediyor” ifadelerine yer verildi. ABD, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İran’da 28 Aralık’ta Meşhed kentinde yolsuzluk, yüksek enflasyon nedeniyle başlayan eylemler kısa sürede yönetim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Olaylarda 23 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de gözaltına alınmıştı. Dün de İran’ın birçok noktasında binlerce İranlı son günlerde yaşananları kınayarak, devlete destek mitingi düzenlenişti. Akşam saatlerinde açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkede eylemlerin sona erdirildiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'tan son Twitter hesabından yaptığı son açıklamada Trump, "Yozlaşmış hükumetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD'den büyük yardım göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 13:22
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İran
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