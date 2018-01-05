İran protestoların arkasındaki ismi açıkladı

İran'da yoksulluk bahanesiyle çıkarılan olayların arkasındaki dış güçler kendiliğinden ortaya çıkmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestoculara açık bir şekilde destek verdiklerini belirtti.

Yaşananların ardından konuyla ilgili bir açıklama da İran Başsavcısı Cafer Müntazeri'den geldi.

AMERİKAN-SİYONİST-SUUDİ



Ülkesine karşı devreye sokulan planın 4 yıl önce hazırlandığını savunan Müntazeri, yaşananların tamamen Amerikan-Siyonist-Suudi üçgeninde geliştiğini savundu.

PROJENİN TEPESİNDEKİ İSİM



Müntazeri, bu planın başında 6 ay önce Donald Trump tarafından CIA'in İran masasına atanan Michael D'Andrea'nin olduğunu da sözlerine ekledi.

"MÜSLÜMAN MIKE"



D'Andrea, bölgede "cenazeci", "karanlıklar prensi" ve "Müslüman Mike" olarak tanınıyor.

Usame Bin Ladin'in yakalandığı operasyonda da yer alan D’Andrea, bölgeye oldukça hakim.

Amerika'nın Irak'a girdiği dönemde CIA'in en kıdemli elemanlarından biri olan "Müslüman Mike", Orta Doğu ülkelerinde birçok gizli görevde bulundu.