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İran Özel Kuvvetleri böyle rezil oldu

İran'da askeri tören esnasında çekilen görüntülerde özel kuvvetler mensubu askerler gösteri sırasında bir çömleği artistlik hareketlerle kırmaya çalışıyor. İlk askerin başarısız olması üzerine başka bir asker devreye giriyor. Tekme ve yumruklarla bir türlü kırılmayan çömlek töreni izleyen paşaların da oldukça canını sıkıyor.

Eklenme: 26 Aralık 2016, 13:38
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HABER YORUMLARI
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Musa

Bu Çömlek kesin Made in Avanos Avanoslularınİran askerine bir tuzağı

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Mehmet YASİN

Bizim askerleri de göndersek eğitmezler mi ki?

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Alinur bayram

Seren çetin hangi fitnenin ateşisin acaba?

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Zehra Tezcan

Rezil olmussunuz hakkaten yaa. Hani bunu cam gibi incecik yapacaktikta tuzla buz olacakti cömlek :o))))) Gene beceremediniz, gene beceremediniz:o)))

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1956

Rezil millet israil bir iran iki

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seren çetin

şimdide İran kötüher fırsatta dünya ülkelerini eleştirmek

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Osman

Hhhahaaaaa puhhhaaaahaaahh seni sia neyi tam yaptin ki anca ummeti bolmeyi basardin sen . Git fitne falan cikar

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Murat Çalışkan

Ulan siz havada 500 tekme atsanız yine hikayesiniz!!!!!

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Ali Özden

Bunlar bizim için çoçuk, bizim Askerler bu Çömlek Osmanlı Tokadı ile kırar. İmanla güçlü olursun

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Sukru

Çömleği yapan bunu reklamına koysa ürün yetiştiremez.

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murat bahadir

Vay be......! Bizim mahalle cocuklari da boyle oynuyor ,hatta daha guzelini....!

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Memocan

Bu salaklarmi bizi tehdit ediyor? Hahaha. Beceriksizler

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Mesut sariisik

Oglum bu comlek cin mali degilmiydi yav kirilmadi gitti ..... comlegi. Birisi komplo kurdu neee

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umit

haha esek sipalari

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