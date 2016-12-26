İran Özel Kuvvetleri böyle rezil oldu İran'da askeri tören esnasında çekilen görüntülerde özel kuvvetler mensubu askerler gösteri sırasında bir çömleği artistlik hareketlerle kırmaya çalışıyor. İlk askerin başarısız olması üzerine başka bir asker devreye giriyor. Tekme ve yumruklarla bir türlü kırılmayan çömlek töreni izleyen paşaların da oldukça canını sıkıyor.