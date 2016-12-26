İran Özel Kuvvetleri böyle rezil oldu

Bu Çömlek kesin Made in Avanos Avanoslularınİran askerine bir tuzağıCevapla
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Rezil olmussunuz hakkaten yaa. Hani bunu cam gibi incecik yapacaktikta tuzla buz olacakti cömlek :o))))) Gene beceremediniz, gene beceremediniz:o)))Cevapla
Vay be......! Bizim mahalle cocuklari da boyle oynuyor ,hatta daha guzelini....!Cevapla
Oglum bu comlek cin mali degilmiydi yav kirilmadi gitti ..... comlegi. Birisi komplo kurdu neeeCevapla
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