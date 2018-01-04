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İran ordusundan olaylarla ilgili kritik açıklama!

İran ordusu da protesto gösterilerinin sona erdiğini savunarak gerektiği taktirde müdahaleye hazır olunduğunu açıkladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:30
İran ordusundan olaylarla ilgili kritik açıklama!

İran'da bir hafta önce başlayan protestolarla ilgili dün Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi'nin yaptığı ''Fitne sona erdi'' açıklamasının bir benzeri, İran Ordusu Komutanı Abdülrahim Musavi'den geldi. Tümgeneral Musavi, polis ve milis gücü Besiçlerin protestoları bastırdığını, ama askeri birliklerin gerekirse müdahaleye hazır olduğunu söyledi. 

HALKA TEŞEKKÜR

Musavi, İran halkına ve kolluk kuvvetlerine huzursuzluğun sona erdirilmesindeki çabaları için teşekkür etti. İran'daki örnek güvenlik durumunun bozulmasından 'Büyük Şeytan' ABD, 'siyonist rejim' İsrail ve 'münafık' Halkın Mücahitleri Örgütü'nün 'yardakçılarını' sorumlu tutan tümgeneral 'bu kör fitnenin çok küçük çapta olmakla birlikte halk ve kolluk kuvvetleri tarafından en başından engellendiğini' dile getirdi. ''Ama geri kalanı için İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'ndaki yoldaşlarınızın Büyük Şeytan'ın emrindeki enayilere karşı koymaya hazır olduğundan emin olabilirsiniz'' diye ekledi.

​Caferi, Devrim Muhafızları birliklerinin sadece çatışmaların en yoğun olduğu Hamadan, İsfahan ve Loristan kentlerinde konuşlandırıldığını duyurmuştu.

​İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a protesto gösterilerinin birkaç gün içinde biteceğini umduğunu söylemişti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:30
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