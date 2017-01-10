İran Ordusuna Darbe!

Belucistan için İran rejimine karşı özgürlük mücadele veren ve İslamı temel alan Adalet Ordusu resmi internet sitesinde açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, saldırı Sistan-Belucistan eyaletinde gerçekleşti. İki askeri araç imha edilirken çok sayıda asker öldürüldü.
Jaish el-Adl (Adalet Ordusu), Cundullah'tan ayrılan ve 2012'de kurulmuş Beluci bir örgüttür.
Eklenme: 10 Ocak 2017, 09:23
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Belucistan için İran rejimine karşı özgürlük mücadele veren ve İslamı temel alan Adalet Ordusu resmi internet sitesinde açıklama yaptı.