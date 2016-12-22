İran ordusuna bombalı araçlı saldırı

Saldırıda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 5 askerin öldürüldüğü, onlarcasının ise yaralandığı belirtildi.



Belucistan, İran’ın güney doğusunda, Pakistan’ın güney batısında, yarısı Pakistan yarısı da İran sınırları içersinde kalan, güneyde ise Hint Okyanusu’na sınır olan bir bölgeyi oluşturuyor.

Bölgenin tamamına yakınının Taftan Çölü ile kaplı olması hem nüfus yoğunluğunun seyrek olmasına hem de bölgenin kontrolünün zorlaşmasına neden oluyor. Bölgenin devlet otoritesinden uzak olması ve doğal şartların güçlüğü farklı yapılanmaların harekete geçmesine kapı aralıyor.