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İran Ordusu gövde gösterisi yaptı

İran’da Ordu Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni, çeşitli tür füze ve silahların gösterildiği gövde gösterisine dönüştü.

İran Ordusu gövde gösterisi yaptı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:41

Başkent Tahran’da İran’daDevrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni türbesi önünde düzenlenen törende, kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait çeşitli teçhizatlar sergilendi.

Çeşitli menzile sahip füze ve radarların sergilendiği geçit töreninde, İran’ın Rusya’dan aldığı ve savunma kapasitesini yüksek oranda güçlendirdiği S-300 füze savunma sistemleri de gösterildi.

Hava kuvvetlerine ait uçakların da geçiş yaptığı törende, İran’ın kendi yerel imkanlarıyla geliştirdiğini söylediği tanklar da hazır bulunduruldu.

Ülkenin üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ruhani, İran ordusunu, Orta Doğu’nun savunma gücü olarak tanımladı ve komşu ülkelere seslenerek, ” Komşularımız İran’ın askeri gücünün, savunma ve caydırıcılık için olduğundan emin olsun.” dedi.

 
EtiketlerOrduCumhurbaşkanıİranRusyaOrta Doğu
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:41
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