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İran o ülke ile Tren yolu ağı kuruyor

İran ile Afganistan arasında Havf-Herat demiryolu anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 21:05
İran o ülke ile Tren yolu ağı kuruyor

İran Tren Yolları Genel Müdürü Said Muhammedzade, "Havf-Herat demiryolu hattı gelecek 10 yılda, yıllık 100 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak." dedi.

İran devlet televizyonuna ait internet sitesi iribnews'in haberine göre, İran Tren Yolları Genel Müdürü Said Muhammedzade ve Afganistan Tren Yolları Başkanı Muhammed Yuma Şems'in katılımıyla iki ülkeyi birbirine bağlayacak yük treni demiryolu hattı anlaşması imzalandı.

İmza töreni sonrası basın mensuplarına konuşan Muhammedzade, "(İran sınırları içerisindeki) 60 Kilometrelik 3'üncü hat, en kısa zamanda tamamlanacaktır. Afganistan tarafının yapacağı çalışmalarla (Afganistan sınırları içerisindeki) 4'üncü hattı en kısa sürede tamamlayacaklarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Demiryolu hattının bölgeye faydalarından söz eden Muhammedzade, "Havf-Herat demiryolu hattı gelecek 10 yılda, yıllık 100 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Hayata geçirilecek projeyle bölgedeki ülkeler arasında işbirliği artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan Tren Yolları Başkanı Şems konuşmasında, "Bu hattın tamamlanmasıyla Afganistan üzerinden Çin ile Avrupa birbirine bağlanacak." dedi.

Havf-Herat demiryolu hattının önümüzdeki ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 21:05
  1. Said Muhammedzade
  2. İRAN
  3. AFGANİSTAN
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