İran meydan okudu: Füze üretmeye devam edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini söyledi.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısı 2'ye karşı 423 oyla kabul edilmişti.