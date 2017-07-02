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İran medyası: Çaldıranın intikamını aldık

Musul'un Terör örgütü DEAŞ'ten ele geçirilmesine ilişkin İran cephesinde coşkulu kutlama mesajları verilmeye devam ediyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 00:25
İran medyası: Çaldıranın intikamını aldık

Musul'un terör örgütü DEAŞ'in elinden alınmasına oldukça yaklaşıldığı günlerde bölgeden gelen haberlerin özellikle İran medyasındaki yankıları oldukça dikkat çekici. İranlı gazteciler ve İran kamuoyunun bölgedeki savaşa bakışı için "rövanşist" yorumları sıklıkla yapılıyor. 

Gerek İran medyasındaki yazılar, gerek İran kamuoyu ve bölgede savaşan İran destekli Milislerin söylemleri İran cephesinin süregelen savaşı oldukça tarihi ve rövanşist bir biçimde ele aldığını ortaya koyuyor. Bunlardan biri de Sosyal medya'da ismi verilmeden alıntılanan İranlı bir gazeteci.

Söz konusu İranlı gazetecinin İran hükümetince sürgün edildiği ve İran'a girişinin yasak olduğu, ancak buna rağmen İran'ın bölgedeki politikasını Fars milliyetçiliği nedeniyle desteklediği ifade ediliyor. Gazetecinin ifadeleri şu şekilde: "Bugün sadece Musul Nuri camisi ele geçmedi. Bugün Çaldıran'da alınan yara tedavi edildi, Kadisiye'de alınan yaranın da ötesinde..." İranlı gazetecinin Osmanlı'ya karşı Safevi devletinin aldığı Çaldıran yenilgisini ve Sasani kontrolündeki Irak'ın Hz. Ömer yönetimindeki İslam halifeliği tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlanan Kadisiye savaşını anması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 00:25
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  3. deaş
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