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İran Meclisinden Kudüs kararı!

Kudüs'ün Filistin'in sürekli başkenti olarak tanıyan yasa tasarısı İran Meclisi'nde 207 oyla kabul edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:38
İran Meclisinden Kudüs kararı!

İran Meclisi, Kudüs'ün Filistin'in sürekli başkenti olma yasa tasarısını kabul etti.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, İran Meclisi, Kudüs kentinin Filistin'in sürekli başkenti olma yasa tasarısını 207 evet oyuyla onayladı.

Karşı oy kullanılmayan oturumda konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "Tasarının ABD başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek Filistin halkı ve Müslümanlara darbe vurmak istediği bir dönemde onaylanması önemlidir." ifadesini kullandı.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:38
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