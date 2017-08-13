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İran Meclisinde tehdit gibi karar

ABD'nin yaptırımlarına karşı harekete geçen İran, kendi füze programını geliştirecek yasa tasarısına onay verdi.

13 Ağustos 2017 Pazar 14:56
İran Meclisinde tehdit gibi karar

İran meclisinin ABD’nin yaptırımlarına yanıt olarak kendi füze programının geliştirilmesi için 520 milyon dolarlık bir kaynağın ayrılması ile ilgili yasa tasarısını onayladığı açıklandı.

"ABD BİLMELİDİR Kİ BU İLK ADIM"

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, İran Meclis Sözcüsü Ali Laricani'nin konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi. "Amerikalılar bilmelidir ki bu bizim ilk adımımızdı" diyen Laricani, bugün onaylanan yasa tasarısının "ABD'nin bölgedeki terörist ve maceraperest eylemlerine karşı koymaya" yönelik olduğunu aktardı.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

Daha önce ABD yönetiminin, İranlı 18 kişi ve kuruluşa Tahran'ın balistik füze programına destek verdiği gerekçesiyle yeni yaptırım uygulama kararı aldığı açıklanmıştı.

İRAN'IN MİSİLLEMESİ

Tahran ise Washington'un yaptırımlarını kınayarak, ABD'li kişilere ve şirketlere karşı yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 14:56
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