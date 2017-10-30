İran, Kuzey Irak'a sınır kapılarını açıyor

15 Ekim tarihinde Irak Dışişleri Bakanlığı, hükümetin talebi üzerine, İran'ın, IKBY ile sınır kapılarını kapattığını duyurmuştu.

Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı yazılı açıklamada, "İran, merkezi yönetimin talebi üzerine IKBY ile sınır kapılarını kapattı." ifadelerini kullanmıştı.

25 Ekim tarihinde ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasındaki sınır kapılarının yeniden ticari geçişlere açıldığı belirtilmişti.

AA'nın haberine göre ise 10 gün önce ticari geçişlere kapatılan IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nın Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tekrar açıldığını belirtmişti.