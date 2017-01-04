İran, Kızıldeniz ve Akdeniz için ne planlıyor?

Geçtiğimiz Kasım ayı sonlarında İran tarafından yapılan 'Yemen ve Suriye'de deniz üssü kurabiliriz' açıklamasının ardından gözler İran'a çevrildi.



İran Yemen'de Husi güçlerine etkin olarak yardım sağlayarak bölgesel bir güç olarak kendini göstermeye çabasında. Tahran yönetimi, denizlerde kurulacak üsler ile bölgesel güç olma hedefine büyük katkıda bulunacağını resmen ilanetti.



İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakıri, uzak bölgelerde üs kurmanın nükleer silaha sahip olmaktan daha fazla caydırıcılığı olduğu değerlendirmesinde bulunarak,

"Acaba uzak bölgelerde üsse sahip olmak nükleer teknolojiye sahip olmaktan daha mı önemsiz bir şey? Ben, bunun nükleer teknolojiden onlarca kat daha fazla olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.



İran Kızıldeniz'de kontrolü Yemen'den sağlayacak



İran'ın deniz üssü için Suriye ve Yemen'i tercih etmesinin özel bir sebebi var. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab'ül Mendep stratejik nakliye rotasında bulunduğu için İran Kızıldeniz'de kontrolü burada kuracağı üs ile sağlamayı hedefliyor. Böylece Tahran, bölgesel sınırını tehdit edecek tehditlere karşı daha avantajlı bir konuma gelecek.



Bölgenin en büyük rakip iki ülkesi Suudi Arabistan ve İran'ı karşı karşıya getiren Yemen'de kurulacak üs Şii Husileri mali ve silah konusunda destekleyen İran'a bir avantaj daha sağlayacak.





ABD, Yemen'deki Husi savaşçılara silah taşıdığından şüphelenilen İran gemi filosunun rotasını değiştirerek geri göndermişti. Böylece İran, Şii milislere silah desteğini Umman üzerinden kaçak yollardan sağlamaya başladı. Kurulacak herhangi bir üs bu sorunun da ortadan kalkmasına yardımcı olacak.



Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda Suudi topraklarına girmeye çalışan Husi milisler, Suudi Arabistan'a füze fırlattı. Yemen'den ateşlenen füze Mekke'ye 65 km kala koalisyon güçleri tarafından vurularak engellendi.



Akdeniz'in kontrolü ise Suriye üstünden



Kızıldeniz'in kontrolünü Yemen üstünden sağlamayı amaçlayan Tahran yönetimi Akdeniz'de ise bu yolu Suriye üstünden sağlamayı hedefliyor. İran, Suriye'nin kuzeyinde Şii milisler Haşdi Şabi'ye desteğini sürdürürken Yemen'de olduğu gibi desteğin kolaylaşması amacıyla Suriye'de kurulacak bir üs Akdeniz'de İran'ın işini kolaylaştıracak.



İran'ın Suriye'de destekledikleri Şii milisler, katil Esed rejiminin ömrünün uzamasına katkı sağlarken, ülkenin geleceğinde Tahran'ın söz sahibi olmasına imkân tanıdı.