İran kaybetmeye mahkum

Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Lübnanlı Şii din adamı Ayetullah Subhi el Tufeyli, Gerçek Hayat'a konuştu. Devrim günlerinde İran'da en ön saflarda mücadele eden Tufeyli, devrimin İslam ümmeti için yapıldığına inanıyor.

Tufeyli o günlere ilişkin, “Büyük bir hayali gerçekleştirmiştik. Devrimin liderinden bilhassa aslolan Muhammedî İslam'a dair kelimeler işitiyorduk. Duyduklarımız bize bunun bir mezhep değil İslam devrimi olduğunu söylüyordu. Tıpkı Hz. Peygamber (sav) devrinde olduğu gibi. Lider, İslam vahdetinden, Müslümanların birliğinden bahsediyordu. Filistin'i kurtaracak 20 milyonluk bir ordudan... Küresel istikbarla, emperyalizm ile hesaplaşmaktan söz ediyordu” ifadelerini kullandı.



DAHA FAZLA DAYANAMADIM



İsrail işgali altındaki Lübnan'ı kurtarma parolasıyla işe girişen Hizbullah'ın gittikçe kendi gerçeğinden kopması ve tamamen İran'ın ulusal menfaatlerine uygun bir rotaya oturmasına ilk itiraz eden isim olan Subhi el Tufeyli o günleri anlattı: “Lübnan üzerinde bazı “kayyum” tipler zuhur etmeye başladı Tahran'da. Ve bunların yanı başında Lübnan'a atanmış İranlı nevzuhur müsteşarlar.

Ülkeye geldiklerinde baktık ki bunların gündemleri başka, bizim düşmandan kurtuluşumuzla filan pek ilgilenmiyorlar. Bir de fena halde buyurgan tipler. Lübnan'da iç savaşın tarafı olmaya, sebepsiz yere bütün gruplara savaş açmaya başladılar. Onlarla ilişkilerim iyice gerilmeye başlamıştı. Ben de daha fazla dayanamadım, Hizbullah'tan ayrılmak durumunda kaldım.”