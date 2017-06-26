"İran Katar ile bağlarını kuvvetlendirecek"

Münübe Yılmaz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, pazar günü yaptığı açıklamada, İran'ın Katar ile olan bağlarını daha da kuvvetlendirmek istediğine yer vererek, körfez ülkelerinin kararına boyun eğmeyeceklerini ifade etti. İran Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al-Thanı ile bir telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Ruhani, " İran Doha ile olan bağlarını daha da kuvvetlendirecek. Tahran her zamanKatar hükümetinin yanında olacaktır. Baskılar, tehditler ve yaptırımlar sorunlara iyi çözümler sunmaz" dedi. Katar'ı ekonomik anlamda desteklemenin ve ilişkileri kuvvetlendirmenin birincil amaçları olduğunu vurgulayan Ruhani, körfez ülkelerini de, ABD ile işbirliği yapmak ile suçladı.