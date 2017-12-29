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İran karıştı! 'Ruhani'ye ölüm'

İran'da yolsuzluk karşıtı gösterilerde Meşhed halkı bugün sokaklara döküldü. Gösteriler sırasında 'Ruhani'ye ölüm' sloganları atıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 08:05
İran karıştı! 'Ruhani'ye ölüm'

İran'ın Horasan eyaletinin bir çok büyük şehrinde halk ekonomik sıkıntı, işsizlik ve hayat pahalılığına karşı ayaklanmaya başladı.

Meşhed'de yüzlerce kişi sokağa çıkarken, Hamaney'in Meşhed temsilcisi Cuma imamı İlmulhuda yaptığı açıklamada, "Bugün halkın yaşayış biçimi ve ekonomik vaziyet karşısında mahcubuz ve utanıyoruz" dedi.

Büyüyerek devam eden gösterilerde ise halk, "Ruhaniye Ölüm!" sloganları atarak tepkilerini gösterdi.

Ülkede devam eden yolsuzluk iddialarına en son eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da dahil olmuş ve hükümeti belgeleri açıklamakla tehdit etmişti.

İran hükümeti ise Ahmedinejad'a yargıyla cevap vereceklerini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 08:05
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