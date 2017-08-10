İran, İsrail takımına karşı oynayan futbolcuları milli takımdan kovdu!

Yunan futbol takımı Panionios'un İranlı iki oyuncusu İhsan Hacsafi ve Mesud Şucai, İsrail'in Makkabi Tel Aviv takımına karşı maça çıkınca, İran'ın milli takım kadrosundan atıldı.

İran Spor Bakanı Yardımcısı Muhammed Reza Davarzani, iki futbolcunun İsrailli kulübe karşı oynamasının ardından artık milli takım forması giyemeyeceğini söyledi.

​'BU İĞRENÇ REJİMİN TEMSİLCİSİYLE OYNAMAK, İRAN HALKI İÇİN KABUL EDİLEMEZ'

Davarzani, "Şucai ve Hacsafi'nin artık İran milli takımında yeri yok çünkü ülkenin kırmızı çizgisini aştılar" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takım adına oynamak için finansal bir sözleşmeleri var, fakat iğrenç bir rejimin temsilcisiyle oynamak… Bu İran halkı için kabul edilebilir değil."

Davarzani, iki futbolcunun ‘baskı' ve ‘para cezası'yla karşı karşıya kalmalarına rağmen 27 Temmuz'da İsrail'de oynanan ilk maça çıkmayı reddettiğini hatırlattı.

Fakat Şucai ve Hacsafi, 4 Ağustos'ta Yunanistan'da oynanan ikinci maçta yer aldı.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK: BAŞKA ÇARELERİ YOKTU

Öte yandan iki oyuncuya çok sayıda İranlı meslektaşından destek geldi. Futbolcular, ikilinin sahaya çıkmaktan başka çaresi olmadığını savundu.

Buna karşın İran Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Kafashian ise sözleşmeleri sonlandırılacak olsa bile ikilinin maça çıkmaması gerektiğini söyledi.

İran, spor müsabakalarında oyuncularla karşı karşıya gelmek de dahil, İsrail'le herhangi bir münasebetin bu devleti tanımak ve Filistin'e ihanet etmek anlamına geldiğine inanıyor.

İSRAİL DIŞİŞLERİ: AFERİN SİZE

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise İranlı oyuncuların bu kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İsrailli atletlere karşı oynamama tabusunu yıktıkları için Mesud Şucai ve İhsan Hacsafi'ye aferin" ifadelerini kullandı.