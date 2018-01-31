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İran ile Türkmenistan arasında gerilim büyüyor

İran, Türkmenistan ile gaz anlaşmazlığı nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesine yeni bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:25
İran ile Türkmenistan arasında gerilim büyüyor

İran'ın, Türkmenistan ile gaz anlaşmazlığı nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne yeni bir şikayette bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

İran haber ajansı IRNA, Petrol Endüstrisi Bakanı Bijan Zangeneh'in 29 Ocak'ta konu ile ilgili bir açıklama yaptığını haber verdi.

İranlı yetkili, "Türkmenistan, İran'ın onlara 1.5 milyar dolar borçlu olduğunu iddia ediyor, ancak bunun böyle olmadığını düşünüyoruz, bu miktar azaltılmalıdır. Diğer şikayetimiz Türkmenistan'dan ithal edilen gazın kalitesi ile ilgili" dedi

İran'ın şikâyeti üç bölümden oluşuyor: Önceden haber verilmeden gazın  kesilmesi, gazın kalitesizliği ve yüksek fiyatı.

Türkmengaz ve İran arasındaki gaz anlaşmazlığı, Türkmen tarafının İran'dan  1.8- 2 milyar dolar tutarında borcunu ödemesini talep etmesinden sonra başlamıştı. Bu borç 2007-2008 kışında soğuk hava nedeniyle İran'ın Türkmenistan'dan satın alınan gazın miktarını artırmak zorunda kalmasından sonra ortaya çıkmıştı.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:25
  1. Uluslararası Tahkim Mahkemesi
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  3. Türkmengaz
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