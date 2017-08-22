İran ile ortak harekat an meselesi…

EMİN PAZARCI

Ürdün ziyareti öncesinde gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'deydi. Türkiye'nin de son zamanlarda özellikle Kandil'e ve Sincar'a harekat yapma planı olduğu biliniyor. Bu ziyarette buna yönelik bir karar aldığı belirtiliyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?" sorusu üzerine, sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş olan terör örgütlerine karşı İran'la böyle bir müşterek hareketin yapılmasının her an gündemde olduğunu söyledi.

HER İKİ ÜLKEYE TEHDİT VAR

Bu dayanışmanın, iki genelkurmay başkanı arasında görüşüldüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: Nasıl bir çalışma yürütülür, bunun diplomatik boyutu ne olabilir? Bunların hepsini aramızda görüştük. Benim kabulümde de kendileriyle 'Bunun daha geniş anlamda nasıl olması gerekir?' Bunları aramızda görüştük. Çalışmalar devam edecek. Çünkü PKK terör örgütünün İran'daki ayağı biliyorsunuz PJAK. Bunların sürekli İran'a da bizlere de verdikleri zararlar var. Bu tehditler her iki ülkenin dayanışması halinde çok daha farklı bir şekilde, çok daha kısa bir zamanda bir neticeye ulaşır düşüncesinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz, yapacağız. Temenni ederim ki buralardan başarılı neticeleri de alırız.

Abdullah, heyetle tek tek tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğana Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti. Kral Abdullah, Türk heyetinin temsilcileriyle tek tek tokalaştı.

AKSAKALLIYA YENİ GÖREV

Askerlikte kırgınlık gibi bir kavram olmaz

Erdoğan, Korg. Aksakallı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Asker verilen görevi yapar" dedi.

Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden Çanakkale'deki 2. Kolordu Komutanlığı görevine atandığı hatırlatılarak, "Bir kırgınlığının olduğu söyleniyor. Bu görev değişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yanıt olarak "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz " ifadelerini kullandı. "Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar" diyen Erdoğan, "Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek" diye konuştu. Korgeneral Zekai Aksakallı 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında, şehit Ömer Halisdemir"e darbeci Semih Terzi'yi vurma emri vermişti. Terzi'nin öldürülmesi darbe girişiminin bastırılmasında önemli bir rol oynamıştı.

Kudüs için dayanışma içinde olmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüsün korunmasındaki rolü nedeniyle Ürdüne özel önem verdiklerini belirtti. Ürdün ile Harem-i Şerif'teki yaşanan kriz çerçevesinde önemli bir diyalog ve eş güdüm sağladık diyen Erdoğan, Bir daha benzer tacizlerin, saldırı ve hak ihlallerinin yaşanmasını asla istemiyoruz. Bunun için de Müslümanların Kudüs konusunda tam bir dayanışma içinde olması gerekiyor dedi.

Ürdün terör örgütünün okullarını hemen kapattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziyaretim Türkiye-Ürdün diplomatik ilişkilerinin 70. yılına denk gelmesi bakımından da ayrıca anlamlıdır. Ürdün, FETÖ iltisaklı tek okulu derhal kapatarak çalışanlarını da sınır dışı ederek ülkemize bu mücadelede güzel bir destek vermiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu gündemde kalmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına dair soru üzerine, "Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, tutuklanmasının ciddi bir olasılık olduğunu ve buna hazır olduğunu ileri sürmüştü.

Ticaret hacmi daha yukarı çekilmeli

Ürdün ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin altyapısını son 5-6 yıllık dönemde imzaladıkları belgelerle güçlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: Aslında ticaret hacmimizin 1 milyar doları yakaladığı ama son dönemde 816 milyon dolar gibi bir seviyeye düştüğü Ürdün'de bunu tekrar inşallah geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız.

Belgeleri imzaladık

Bu zaman zarfında serbest ticaret anlaşması, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ve karşılıklı vize muafiyeti anlaşması gibi belgeleri de imzaladık. İnşallah bu ziyaretimde mevcut ticaret rakamını özellikle daha yukarılara çekmek için gerekli adımları atma fırsatını bulacağız.

Ürdün de benzer endişeleri taşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğüne büyük önem veriyoruz. Ürdün'ün de bu bağlamda gelişmeleri yakından takip ettiğini, bizimle aynı endişeleri paylaştığını gayet iyi biliyorum. Bölgemizdeki kan ve gözyaşından beslenen çevrelerin en büyük imkanı, Müslümanlar arasındaki ayrışma ve çatışmadır ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye ve Ürdün'ün, bölgesel krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke

olduğunu söyledi.