İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran ile Irak arasında doğalgaz krizi

Irak Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi, ülkedeki elektrik sisteminin düzelmemesinin İran'dan kaynaklandığını belirtti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 20:18
İran ile Irak arasında doğalgaz krizi

Irak Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "İran Petrol Bakanlığı, Irak'a doğalgaz vermekte gecikti. Bu da ulusal elektrik sisteminin düzelmemesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

İran'ın iki ülke arasında aylar önce imzalanan anlaşmaya göre Irak'a doğalgaz vermesi gerektiğine işaret eden Fehdavi, ülkesinin tüm şartları yerine getirmesine rağmen İran'ın söz konusu anlaşmaya uymadığını kaydetti.

Iraklı Bakan Fehdavi, İranlı mevkidaşıyla konuyu telefonda görüştüğünü ancak doğalgazın hiçbir meşru gerekçe olmadan verilmediğini savundu.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 20:18
  1. Irak Elektrik Bakanı
  2. Bakan Fehdavi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    6. Fotokapanla görüntülendiler
    7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti