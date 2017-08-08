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İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz

CENTCOM Donanma Komutanlığı Sözcüsü Urban, 'İran'a ait bir QOM-1 insansız hava aracı ile USS Nimitz Uçak Gemisinde VFA 147 filosuna bağlı bir F/A-18E Super Hornet uçağı arasında, 8 Ağustos’ta güvenli ve profesyonel olmayan bir karşılaşma oldu.' dedi.

08 Ağustos 2017 Salı 23:07
İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz

WASHINGTON 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Donanma Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Bill Urban, bugün, İran'a ait bir insansız hava aracı ile ABD'nin F/A-18E Super Hornet uçağı arasında "güvenli ve profesyonel olmayan" bir karşılaşma yaşandığını bildirdi.

Urban, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "İran’a ait bir QOM-1 insansız hava aracı ile USS Nimitz Uçak Gemisinde VFA 147 filosuna bağlı bir F/A-18E Super Hornet uçağı arasında, 8 Ağustos’ta güvenli ve profesyonel olmayan bir karşılaşma oldu." dedi.

Binbaşı Urban, telsiz üzerinden İran İHA’sına, USS Nimitz etrafında operasyon halinde bulunan uçaklardan uzak durması çağrısı yapıldığı halde QOM-1’in uçak gemisine inmek üzere olan F/A-18E uçağına, irtifasını değiştirerek yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.

Urban, şunları kaydetti:

"F/A-18E, QOM-1 ile çarpışmamak için 200 fit yatay ve 100 fit dikey manevra yaptı. QOM-1'in sabit kanat uçaklarının operasyonun icra edildiği alanda tehlikeli yakınlaşması ve aynı irtifa ile manevrası çarpışma tehlikesi oluşturmuş ve uluslararası deniz teamül ve kanunlarına uygun değildi."

Urban, İran deniz kuvvetlerinin, ABD’nin bölgedeki kuvvetleri ile 2017'de 13 kez profesyonel ve güvenli olmayan yaklaşmalara giriştiğini ifadetti

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 23:07
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