İran Halep'i işgal etti!

Muntasır Billah Tugayında Esed'e karşı mücadelede yer alan Halepli Muhammed Gözübüyük, kuşatmanın nasıl gerçekleştiğini, zalim Esed ve İranlı teröristlerin sivil halka yaptığı zulmü ve muhalif grupların yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Kuşatmadan önce Halep'te tek çıkış yolu bulunduğunu söyleyen Gözübüyük, “Kuşatma ile o yol kapandı. Direnişe zor şartlarda devam edildi. Gıda sıkıntısı yaşandı. Sivil halk açlığı hissetti. Ağır bombardıman altında kalındı. Kimyasal silah ve dünyada yasaklı olan silahlar kullanıldı. Kimyasal silahla birçok sivil ve muhalif grupta bulunan kişi hayatını kaybetti. Öyle olunca da geri çekilmek zorunda kalındı” diye konuştu.

İRAN 5 BİN ASKER GETİRDİ

Halep'e ikinci saldırıdan önce İran'ın 5 binden fazla asker getirdiğini belirten Gözübüyük, “Pakistanlı ve Afganistanlı militanlarda geldi. Atılan bombalar ile Halep tamamen yandı. Halep'e atılan füzeler ile dağlar, taşlar eridi. Esed ile birlikte karadan PYD ve İranlı teröristler ilerledi” şeklinde konuştu. Muhaliflerin ağır silahlarının içinde bulunduğu 7 katlı binayı Esed'in vurduğunu ifade eden Gözübüyük, “Esed, yeni tankları Halep'te kullandı. Esed'in tanklarının karşısında muhaliflerin elindeki tanklar ve silahlar işe yaramadı. Esed rahat rahat ilerledi. Halep tamamen İran'ın oldu” ifadelerini kullandı.

Şİİ MİLİSLER KIZLARA TECAVÜZ ETTİ

80 bin kişinin küçük bir bölgeye sıkıştırıldığını söyleyen Gözübüyük, “Tek hastane vardı ama içinde ilaç yoktu. Misket bombası atıldıktan sonra 10 dakikada yüzlerce yaralı hastaneye getirildi. İranlı teröristler Halep'e girdiğinde 200 genç kıza tecavüz ettiler. Kadınların ırzına geçildi. Halep tamamen İran'ın oldu. Halep için çok dramatik son oldu. Allah'tan sonra sadece Türkiye'miz var” dedi.

Yeni Şafak