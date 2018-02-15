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İran güçleri, YPG'li teröristlerle çatışıyor!

Suriye'nin doğusunda ABD ve müttefiği PYD/PKK ile İran güçleri arasında enerji sahaları üzerinde sıcak çatışma yaşanıyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:08
İran güçleri, YPG'li teröristlerle çatışıyor!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran güçleri, Deyrizor'da terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki enerji sahalarına ilerleme çabalarını sürdürüyor. PYD/PKK İran güçlerine sert biçimde karşılık verirken, ABD de hava saldırısı düzenledi.

Geçen hafta İran güçleri, enerji zengini Deyrizor'da PYD/PKK'nın işgalindeki petrol ve gaz sahalarını ele geçirmek için saldırı düzenlemiş, ABD yoğun bombardımanla karşılık vermişti.

Deyrizor'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, İran güçleri ve PYD/PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İran güçleri, Koniko gaz sahasının çevresine füze ve topçu saldırıları düzenliyor. PYD/PKK da sert biçimde karşılık veriyor.

Örgüt, İran güçlerinin bulunduğu Deyrizor'un kuzeyinde Haşşam Mırat ve Salihiya beldelerini vurdu.

Dün gece geç saatlerde ABD savaş uçakları da Haşşam beldesine saldırı düzenledi.

Bu arada dün gece ABD askerlerinin, İran güçlerinin muhtemel saldırısını önlemek için Koniko gaz fabrikasında konuşlandığı öğrenildi.

Deyrizor'daki enerji kaynakları

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.

Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu, 23 Eylül 2017'de ele geçiren örgüt, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi ve güneyinde dar bir alanda DEAŞ hakim.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:08
  1. Beşşar Esed
  2. El Ömer
  3. Tanak
  4. Vard
  5. Afra
  6. Kevari
  7. Cafra
  8. Carnuf
  9. Azrak
  10. Kahar
  11. Şueytat
  12. Deyrizor

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