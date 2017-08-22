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İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer

İran atom kurumunun başında bulunan Ali Ekber Salehi, ülkenin uranyum zenginleştirme çalışmalarını eski seviyesine çekmenin sadece 5 gün süreceğini söyledi.

22 Ağustos 2017 Salı 10:35
İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer

İran ile ABD arasındaki ekonomik yaptırım ve nükleer anlaşma gerilimi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ruhani'den gelen, yaptırımlar sürerse nükleer çalışmalarımıza geri döneriz şeklindeki açıklamanın ardından, bir "gözdağı" da ülkenin atom kurumunun başında bulunan Ali Ekber Salehi'den geldi.

5 GÜN SÜRER

İran devlet televizyonuna konuşan Salehi, uranyum zenginleştirme çalışmalarının yüzde 20 seviyesine çekilmesinin sadece 5 gün süreceğini söyledi. Bu seviye nükleer silah yapımında kullanılan minimum seviye olarak biliniyor.

İran, 2015 yılında içlerinde ABD'nin de olduğu 6 devletle masaya oturarak nükleer anlaşmayı imzalamış, bu anlaşma sonucunda uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 5'in altında tutmayı kabul etmişti.

Bunun karşılığında ise İran'a yönelik yaptırımların hafifletileceği taahhütü verilmişti.

ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve Çin anlaşmanın altına imza atmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:35
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