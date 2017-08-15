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İran Genelkurmay Başkanı Ankara'ya geldi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Karargah'ta görüşmeler yapıyor.

15 Ağustos 2017 Salı 11:38
İran Genelkurmay Başkanı Ankara'ya geldi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Sabah saatlerinde üst düzey bir askeri heyetle Türkiye’ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bakıri, Türkiye'deki temasları kapsamında, yüksek düzeyli askeri ve siyasi Türk yetkilerle görüşmelerde bulunacak. Genelkurmay karagahına geçen  Bakıri'nin Türkiye ziyaretinde, "terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği" konularının başlıca konular olarak ele alınacağı belirtiliyor.  Bakıri'nin  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:38
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