İran duyurdu! Yine karşı karşıya geldiler

Bu hafta içinde ABD donanmasına ait savaş gemileri, kendilerine yaklaşan ve İran Devrim Muhafızlarına ait tekneye uyarı ateşi açmıştı.

ABD, İRAN TEKNESİNE YAKLAŞTI

İran basını, ABD donanmasına ait bir helikopterin Devrim Muhafızlarına bağlı bir tekneye oldukça yaklaşarak tacizde bulunduğunu duyurdu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN AÇIKLAMASI

Tahran Times, İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Basra (Fars) Körfezi'nin kuzeyinde Devrim Muhafızları'na ait bir tekneye ABD'li gemi tarafından iki kez uyarı açılmasından günler sonra, ABD'li gemiler Basra Körfezi'nin orta bölgesinde benzer bir eylem gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.