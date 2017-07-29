Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran duyurdu! Yine karşı karşıya geldiler

İran basını, Basra Körfezi'nde ABD donanmasından bir helikopterin İran'a ait petrol teknelerinin üzerinde alçak uçuş yaparak tacizde bulunduğunu duyurdu.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:27
İran duyurdu! Yine karşı karşıya geldiler

Bu hafta içinde ABD donanmasına ait savaş gemileri, kendilerine yaklaşan ve İran Devrim Muhafızlarına ait tekneye uyarı ateşi açmıştı.

ABD, İRAN TEKNESİNE YAKLAŞTI

İran basını, ABD donanmasına ait bir helikopterin Devrim Muhafızlarına bağlı bir tekneye oldukça yaklaşarak tacizde bulunduğunu duyurdu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN AÇIKLAMASI

Tahran Times, İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Basra (Fars) Körfezi'nin kuzeyinde Devrim Muhafızları'na ait bir tekneye ABD'li gemi tarafından iki kez uyarı açılmasından günler sonra, ABD'li gemiler Basra Körfezi'nin orta bölgesinde benzer bir eylem gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.  

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:27
  1. iran
  2. abd
  3. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün cin kovma seansları
    1. FETÖ'nün cin kovma seansları
    2. Korkunç! Kağıt toplayıcıları çuval..
    3. Bakan Soylu talimatı verdi! Artık..
    4. MİT'teki köstebek deşifre oldu! İşte o..
    5. Burak Yılmaz yeniden Türkiye'de! İşte..
    6. Resmi araçlara sıkı denetim yolda
    7. ''Kaçarak gitti,bu yaşta dönüşü yanlış..
    8. İran duyurdu! Yine karşı karşıya..
    9. İçişleri Bakanı Soylu sınıra gitti
    10. Korkutan uyarı: Daha bitmedi, devam..
    11. İspanyollar açıkladı!Arda Turan..
    12. Hastaneye sağlam girdi, felçli çıktı
    13. Maliye Bakanı Ağbal LPG’deki ÖTV..
    14. Eski Gana Büyükelçisi FETÖ'den..
    15. İtalya, Libya karasularına asker..
    16. Elazığ'da meydana gelen kazada 2 kişi..
    17. 20 yıldır felçli eşine bakıyor
    18. 12 yıl sonra pişman oldu, çaldığı..
    19. Arda Turan'a dev teklif
    20. Hakim ve savcıların itirazı kabul..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!