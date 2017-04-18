İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan’da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldi. Havalimanında Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Davit Jalaghania ve İran’ın Gürcistan Büyükelçisi tarafından karşılanan Zarif, bugün resmi temaslarına başladı. 2 günlük resmi ziyareti kapsamında bugün Gürcü mevkidaşı Mihkeil Janelidze ile bir araya gelen Zarif, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Zarif, Basra Körfezi ile Karadeniz arasında açılacak koridorun dünyayı birbirine yakınlaştıracağını dile getirdi. İranlı Bakan, “Basra körfezi-Karadeniz bağlantı projesinin gerçekleştirilmesi halinde taşıma bedeli önemli ölçüde düşecek. Bu projenin uygulanması için Gürcistan, İran, Azerbaycan ve Ermenistan’ın ortak çabası gerekiyor. İran’ın Gürcistan ile ilişkilerini derinleştirmek istediğine vurgu yapan Zarif, “Hukuki, akademik alanda da ilişkilerimizin derinleştirilmesini istiyoruz” dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze ise, 2017 yılının 2 aylık verilerine göre İran ile yapılan ikili ticaretin yüzde 50 oranında arttığını kaydederek, “Bu durum son derece iyi ve taraflar bu hususta ikili ilişkilerin yoğunlaşması konusunda mutabık” ifadelerini kullandı. İranlı Bakanın, Gürcistan’da olmasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Janelidze, “İran, her zaman Gürcistan’ın toprak bütünlüğü eve egemenliğine destek vermiştir. Ben de bunun için İran’a ve mevkidaşıma teşekkür etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, temasları kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Parlamento Başkanı, Ekonomi Bakanı ile görüşecek. Öte yandan, Gürcistan-İran İş Forumuna da katılacak olan Zarif, daha sonra ülkeden ayrılacak.