İran Dışişleri Bakanı Zarif Gürcistan'da

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Gürcistan ile İran arasında iş birliğinin geliştirilmesi için imkanların çok fazla olduğunu söyledi.

Gürcistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Zarif, Gürcü mevkidaşı Mikheil Janelidze ile bir araya geldi.

Zarif, düzenlenen ortak basın toplantısında, Gürcistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında güçlü tarihi bağların olduğunu anımsattı.

İran'dan Gürcistan'a giden turist ve öğrenci saysının son dönemde geçmişe oranla 5 kat arttığını ifade eden Zarif, "Eminim bu gelişmeler bizi birbirimize daha da yakınlaştıracak." diye konuştu.

Zarif, Janelidze ile iki ülke arasında ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını dile getirerek, "İki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi için imkanlar çok büyük." dedi.

Basra Körfezi ile Karadeniz arasında bir koridor açılması gerektiğini belirten Zarif, bölge ülkelerinin bu yönde iş birliği yapmalarının uygun olacağını bildirdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze de Zarif'in ilk kez Gürcistan'ı ziyaret ettiğini, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesinin açık bir örneği olduğunu vurguladı.

Janelidze, hafta sonu Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin İran'a gideceği bilgisini vererek, bu ziyaretin de iki ülke ilişkilerine yeni ivme kazandıracağına inandığını söyledi.

İran'ın Gürcistan'a yatırımlarının son dönemlerde arttığına işaret eden Janelidze, son iki ayda iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 50 arttığını bildirdi.

"Gürcistan, Avrupa ile bağlantı için önemli bir köprüdür"

Janelidze, Gürcistan hükümetinin, Güney Kafkasya Demiryolu Koridoru'nun geliştirilmesine destek verdiğini belirterek, bu açıdan İran'ı Azerbaycan'a bağlayan demiryolu projesinin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı, "Tüm bunlar Asya'dan Gürcistan üzerinden Avrupa'ya doğru yük taşınmasına katkı sağlayacak. İran ve Basra Körfezi'nden yük taşımacılığının artırılması için herhangi bir diğer olası geçit veya alternatifin geliştirilmesine destek veriyoruz. Gürcistan Avrupa ile bağlantı için önemli bir köprüdür." dedi.

İran'a Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğinden ötürü teşekkür eden Janelidze, iki ülke halkları arasında ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Janelidze ile görüşmesinin ardından Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze ile de bir araya geldi.

Zarif, daha sonra Gürcistan-İran İş Forumu'na katılacak ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile görüşmesinin ardından Tiflis'ten ayrılacak.