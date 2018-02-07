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İran devlet televizyonundan TSK'ya alçak iftira!

İran'ın devlet televizyonunda 'Türk ordusunun Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı' şeklinde skandal bir yalan yayınlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:09
İran devlet televizyonundan TSK'ya alçak iftira!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İrandevlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'dekimyasal silah kullandığı" iddia edildi.

YALAN HEMEN ORTAYA ÇIKTI

Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.

AKLI PKK'LILARDAN ALMIŞLAR

Kurumun, terör örgütü PYD/PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı değerlendirmesi yapılıyor. Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın geçen yıllarda bu ülkedeki güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda İran askeri öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 21:09
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. terör örgütü PYD/PKK

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  • SelimSelim1 sa önce
    Mezhepci alcak şialar Sunni dusmani adiler sabah aksam israile abd ye yalandan tehtid cekersiniz çakma kabadayilar gibi ama aslinda gizliden israil abd e uşakligida yaparsiniz ümmettin çıbanisiniz
  • kaplankaplan1 sa önce
    cehennem köpekleri havlamış hoooştt
  • nn1 sa önce
    nankörhiç mi hiç islam kardeşliğine alakası yokbu gosteriyor kiİran gizli biryol üzerinde bu fetonun başarılmis versiyonuabd yekötü boçulargibivavvuvyapıyor görende uruyorsansin gördüğün gibi kendi sürüsünükaptıracakkenkıçını zor kurtardı
  • OğuzsoyluOğuzsoylu1 sa önce
    İran dost mu düşmanmısın, pjak seninde asker ve sivilini öldürüyor ve sen hâlâ pkk sevicisi rol üstleniyon , dost değilsen bari MÜSLÜMAN OL ki biraz güven ver.
  • İkraİkra1 sa önce
    İcimizdeki irancilar !!henuz iranin gercek yuzunun yarisini bile gormediniz...iran suriyede irakta yaptigi katliamlari ortmeye calisiyor..akittiklari musluman kani onlara haram. Ve agir geliyor..allah cc boyle yalanciliklarini ortaya cikariyor..herkes sirasini beklesin..
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    İran devleti ya yalanları terketsin, ya da açıkça biz siyonist işgalci ve çocuk katili İsrail ile birliğiz desin. Usandırmasın. Sonra tek kalır. Emperyalistler yutar onlatı. Dsrma dağın olurlar.
  • ........1 sa önce
    ULAN KAFİRLER ABD,AB,RUSYA VB VE İran ve rejim pydpkkdeaş terör örgütüne klor gazlı toplar roketleri siz piçler vermedinizmi.Gecen öso mücahitleri yaralandı.
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