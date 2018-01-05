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"İran, DEAŞ’lı militanları Afganistan’a sokuyor"

Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, İran’ın terör örgütü DEAŞ’ı Afganistan’a yönlendirdiğini iddia etti.

05 Ocak 2018 Cuma 02:40
"İran, DEAŞ’lı militanları Afganistan’a sokuyor"

Afganistan’da geçen yıl hükümetle barış anlaşması imzalayan ülkedeki silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, İran’ın terör örgütü DEAŞ’ı Afganistan’a yönlendirdiğini iddia etti.İran’ın, Irak ve Suriye’de oynadığı DEAŞ oyununu şimdi de Afganistan’da oynamaya çalıştığını öne süren Hikmetyar, İran ve Pakistan’ın ayrıca Afganistan konusunda ABD’ye destek veren ülkelerin başında yer aldığını belirtti. Hikmetyar, “İran, terör örgütü DEAŞ’ı Afganistan’a yönlendiriyor. DEAŞ üyeleri, Irak ve Suriye’den İran topraklarını kullanarak Afganistan’a yerleşiyor” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 02:40
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