İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin görevlendirilmesi yapıldı

İran CumhurbaşkanıHasan Ruhani,İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde yapılan törenle ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı görevlendirilmesi İslam İnkılabı RehberiSeyyid Ali Hamaney’in huzurunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

İran İçişleri Bakanı 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı süreci ile ilgili hazırlanan raporu sunduktan sonra İslam İnkılabı Rehberi Özel Kalemi Hüccetül İslam Mohammadi Golpaygani, İslam İnkılabı Rehberinin görevlendirme metnini okudu ve daha sonra görevlendirme yazısı Cumhurbaşkanı Ruhani’ye takdim edildi.

Tören ülkenin sivil ve askeri erkanı, ulema ve üniversite hocaları, Tahran’da mukim yabancı misyon ve yabancı ülkelerin üst düzey heyetlerinin katılımı ile gerçekleşti. Törende 12. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İslam İnkılabı RehberiSeyyid Ali Hamaney konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani cumartesi günü İslami Şura Meclisi’nde yemin edecek.

19 Mayıs’ya yapılan 12. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Ruhani birinci aşamada oyların çoğunluğunu alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.