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İran askeri sınırda Türk vatandaşını öldürdü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, İran tarafından açılan ateş sonucu 24 yaşındaki bir genç vurularak yaşamını yitirdi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:39
İran askeri sınırda Türk vatandaşını öldürdü

Alınan bilgilere göre olay, Yüksekova'nın İran sınırında bulunan Ağaçlı köyü bölgesinde meydana geldi. İran-Türkiye sınırını belirleyen derenin Türkiye tarafında duran 24 yaşındaki Kamuran Fırat isimli vatandaşa İran askerleri tarafından ateş açıldı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Fırat, köy sakinleri tarafından kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüksekova Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan Fırat’ın yakınları, Kamuran Fırat'ın sınırı geçmemiş olmasına rağmen İran askerleri tarafından ateş açıldığını söyledi.

Fırat'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Ağaçlı köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:39
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
  3. İran
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