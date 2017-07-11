İran: Anlaşma bizi bağlamaz!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının İran tarafından bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Kasımi, Rusya ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmanın garantörü olamayacaklarını, Astana anlaşması gereği Moskova ile olan özel ilişki sayesinde görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.

Kasımi, İran için bağlayıcılığı bulunmadığına işaret ettiği anlaşmanın, tüm Suriye'yi kapsayacak şekilde ve Astana'da üzerinde mutabakata varılan çatışmazlık bölgelerini desteklemesi halinde kabul edilebilir olduğunu vurguladı.