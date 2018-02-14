İran: Amerika DEAŞ'lıları helikoptere bindirip...

İran Meclis BaşkanıAli Laricani, ABD'nin terör örgütü DEAŞ militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia etti.

"ABD BÖLGEDEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLİYOR"

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Laricani, AB Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'la Tahran'da yaptığı görüşmede ABD'yi bölgedeki terör örgütlerini desteklemekle suçladı.

"AFGANİSTAN'DAKİ TERÖRİZMİN TEMELLERİNİ 30 YIL ÖNCE CIA ATTI"

Laricani, "Afganistan'daki terörizmin temellerinin 30 yıl önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) yardımıyla Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından atıldığını" ileri sürdü.

"ABD DEAŞ'LILARI HELİKOPTERLERLE AFGANİSTAN'A TAŞIDI"

"ABD, DEAŞ militanlarını helikopterlerle Afganistan'a taşıdı" diyen Laricani, terör örgütlerinin gelecekte ABD için tehdit olacağını belirtti.

HAMANEY DE SÖYLEMİŞTİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 30 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etmişti.

Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını iddia etmişti.