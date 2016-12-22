İran Airbus'tan 100 uçak aldı

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ABD'li Boeing'ten ay başında 80 uçak alan İran, yaptırımların ardından Batı ile en büyük ölçekli ticari anlaşma kapsamında Airbus şirketinden 20 milyar dolar değerinde 100 adet yolcu uçağı satın aldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ocak ayında Paris'e ziyaretinde varılan prensip anlaşması gereği gerçekleşen satışta, orta mesafeli uçuşlar için 46 adet A320 model, uzun mesafeli uçuşlar için 38 adet A330 model ve 16 adet A350 model uçak, havayolu şirketinin filosuna katıldı.

Anlaşmanın ilk hâlinde, şirketin yeni ürettiği ve dünyanın en büyük yolcu uçağı statüsündeki A380 modellerinden 12 tane alınması öngörülüyordu ancal Tahran havalimanının bu boyutlardaki uçakları barındırmaya elverişli olmaması nedeniyle anlaşmadan çıkarıldı.

Boeing'ten 80 uçak

İran, ay başında Avrupalı Airbus'un ABD'li rakibi Boeing firmasından da 80 uçak satın aldı. İran'ın 1979'dan bu yana ABD'li bir havacılık firmasıyla ilk alışverişi olan bu satışta ise 16,6 milyar dolar ödendi.

İran Havayolları'nın CEO'su Ferhat Parvareş, şirketin uluslararası sivil havacılık sektöründe daha güçlü varlık gösterebilmesi için önemli bir adım attıklarını söyledi, "Bu başarının tüm dünyaya İran'ın ve alışveriş yaptığı diğer ülkelerin ticari hedeflerini başarmada en etkili yöntemin işbirliği olduğunu göstermesini umuyoruz" dedi.