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İran: ABD hepsini Afganistan'a taşıyor

İran'ın başkenti Tahran'da konuşan Hamaney, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

30 Ocak 2018 Salı 17:40
İran: ABD hepsini Afganistan'a taşıyor

Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DEAŞ'ın ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret eden Hamaney, "ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a taşıyarak bölgede kendi varlığına gerekçe oluşturmaya ve İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin desteklediği terör örgütlerinin Şia ve Sünni ayrımı yapmaksızın insanları hedef aldığını dile getiren Hamaney, Washington yönetiminin bölge ülkelerini birbirine düşürerek İsrail'i unutturmaya çalıştığını kaydetti.

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 17:40
  1. DEAŞ
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  3. Afganistan
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