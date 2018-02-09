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İran: ABD, DEAŞ'lıları o ülkeye geçiriyor

İran'ın Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Afganistan'da yükselişte olan DEAŞ yapılanması için ABD'yi işaret etti.

09 Şubat 2018 Cuma 19:56
İran: ABD, DEAŞ'lıları o ülkeye geçiriyor

İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri yaptığı açıklamada, "Amerikalılar gerginliklerden dolayı Batı Asya bölgesinde olduklarını iddia ediyorlar, bu söyleme göre bölge istikrarda olursa onlar ordularını toplayıp gitmeliler" dedi.

IRNA'nın haberine göre General Bakıri, "Amerika, DEAŞ’in Irak ve Suriye’de yenildiğini gördükten sonra onları Afganistan’a taşıdı ve biz şu an Afganistan’da patlamalar, cinayetler ve terörlere şahit oluyoruz" ifadesini kullandı.

General Bakıri, "Afganistan milletinin bu komploya karşı geleceğini" ve "Allah’ın inayeti ile bölgede hiçbir terör örgütünün kalmayacağını" söyledi. İran'ın Afganistan'da ciddi bir etkinliğinin bulunduğu ve özellikle Hazara nüfus çevresinde bir etki alanı inşa ettiği biliniyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:56
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  4. General Bakıri
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