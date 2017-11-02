Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi

Irak, Kerkük petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlaması çerçevesinde Türk hükümetiyle görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Petrol Bakanı Cebbar el-Laıbi, ülkenin güneyindeki Kerbala'da yeni bir petrol ürünleri deposunun açılışı münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında, "Halihazırda, Kerkük sahasından çıkarılan petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı konusunda Türk hükümetiyle görüşmeler yapıyoruz. Ancak şimdiye kadar nihai bir anlaşmaya varılmadı." dedi.

Açılışı gerçekleştirilen petrol ürünleri deposunda, kapasitesi 64 milyon litre olan 13 farklı depolama tankı bulunduğunu aktaran Laıbi, söz konusu deponun Kerkük'teki petrol ürünleri için stratejik bir stok merkezi olacağını sözlerine ekledi.

Irak hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerindeki kaybı telafi etmek için geçen ay ülkenin orta ve güney kesimlerindeki petrol sahalarından, günde yaklaşık 200 bin varil petrol pompalandığını açıklamıştı.

Irak güçleri, 2014'ten bu yana tartışmalı bölgelerde yayılan Peşmerge'nin kontrolü altında bulunan Kerkük petrol sahalarının denetimini geçen ayın ortalarında yeniden sağlamıştı. Bundan önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Akdeniz'den Ceyhan Limanı'na uzanan boru hattıyla Türkiye'ye pompaladığı 250 ila 300 bin varil Kerkük petrolü, buradan uluslararası pazarlara ulaşıyordu.

Kerkük'teki toplam petrol rezervinin 13 milyar varil olduğu kaydedilirken bu rakamın Irak'taki petrol rezervlerinin yüzde 12'sine tekabül ettiği öngörülüyor.

TÜRKİYE'YE 'İNŞA EDİN' ÇAĞRISI

Irak ayrıca Türkiye'ye "terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşasına katılması" çağrısında bulundu.

Irak Planlama Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakan Vekili (geçici) Selman el-Cemili ile Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Cemili, görüşmede ülkesinin çeşitli bölgelerinde yürütülen imar çalışmalarına işaret ederek, "Türkiye'yi, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden imarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu imar çalışmaları kapsamında özellikle alt yapının iyileştirilmesi, Hastane ve okulların inşasının yanı sıra Türk şirketleri önünde başka yatırım alanlarının açılması da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ın tüm sınır çıkışlarının merkezi hükümetin kontrolü altında olacağını kaydeden Cemili, bu tür gelişmelerin, komşu ülkelerle yapılan ticarette daha fazla esneklik sağlayacağını belirtti.

Büyükelçi Yıldız ise Türkiye'nin kurtarılmış bölgelerin yeniden imarı gibi Irak'a çeşitli alanlarda güçlü bir şekilde destek olacağını dile getirerek, bunun, yapılan bağışlar ya da Türk şirketlerinin ülkedeki yatırımıyla olabileceğini aktardı.

Türkiye'nin Irak toprakları üzerinden ürünlerinin Körfez ülkelerine geçişini kolaylaştırmak için Bağdat yönetimiyle koordinasyon içinde olmak istediğini söyleyen Yıldız, karşılıklı ticaret hacminin artırılmasında yardımcı bir faktör olacağı bilinciyle Fişhabur Sınır Kapısı'nın etkin hale getirilmesine katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Irak hükümeti, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, DEAŞ'la mücadelede zarar gören, ülkenin kuzey ve batı bölgelerindeki imar çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.