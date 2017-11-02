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Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi

Irak Türkiye'den terörden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için yardım talebinde bulundu.

02 Kasım 2017 Perşembe 00:02
Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi

Irak, Kerkük petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden  ihracatının yeniden başlaması çerçevesinde Türk hükümetiyle görüşmeler  yapıldığını duyurdu.

Petrol Bakanı Cebbar el-Laıbi, ülkenin güneyindeki Kerbala'da yeni bir  petrol ürünleri deposunun açılışı münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında,  "Halihazırda, Kerkük sahasından çıkarılan petrolün Ceyhan Limanı üzerinden  ihracatı konusunda Türk hükümetiyle görüşmeler yapıyoruz. Ancak şimdiye kadar  nihai bir anlaşmaya varılmadı." dedi.

Açılışı gerçekleştirilen petrol ürünleri deposunda, kapasitesi 64  milyon litre olan 13 farklı depolama tankı bulunduğunu aktaran Laıbi, söz konusu  deponun Kerkük'teki petrol ürünleri için stratejik bir stok merkezi olacağını  sözlerine ekledi.

Irak hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerindeki kaybı telafi etmek için  geçen ay ülkenin orta ve güney kesimlerindeki petrol sahalarından, günde yaklaşık  200 bin varil petrol pompalandığını açıklamıştı.

Irak güçleri, 2014'ten bu yana tartışmalı bölgelerde yayılan  Peşmerge'nin kontrolü altında bulunan Kerkük petrol sahalarının denetimini geçen  ayın ortalarında yeniden sağlamıştı. Bundan önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin  (IKBY) Akdeniz'den Ceyhan Limanı'na uzanan boru hattıyla Türkiye'ye pompaladığı   250 ila 300 bin varil Kerkük petrolü, buradan uluslararası pazarlara ulaşıyordu.

Kerkük'teki toplam petrol rezervinin 13 milyar varil olduğu  kaydedilirken bu rakamın Irak'taki petrol rezervlerinin yüzde 12'sine tekabül  ettiği öngörülüyor.

TÜRKİYE'YE 'İNŞA EDİN' ÇAĞRISI

Irak ayrıca Türkiye'ye "terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşasına katılması" çağrısında bulundu.

Irak Planlama Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret  Bakan Vekili (geçici) Selman el-Cemili ile Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih  Yıldız başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Cemili, görüşmede ülkesinin çeşitli bölgelerinde yürütülen imar  çalışmalarına işaret ederek, "Türkiye'yi, çatışmalardan etkilenen bölgelerin  yeniden imarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu imar çalışmaları kapsamında  özellikle alt yapının iyileştirilmesi, Hastane ve okulların inşasının yanı sıra  Türk şirketleri önünde başka yatırım alanlarının açılması da yer alıyor."  ifadelerini kullandı.

Irak'ın tüm sınır çıkışlarının merkezi hükümetin kontrolü altında  olacağını kaydeden Cemili, bu tür gelişmelerin, komşu ülkelerle yapılan ticarette  daha fazla esneklik sağlayacağını belirtti.

Büyükelçi Yıldız ise Türkiye'nin  kurtarılmış bölgelerin yeniden imarı  gibi Irak'a çeşitli alanlarda güçlü bir şekilde destek olacağını dile getirerek,  bunun, yapılan bağışlar ya da Türk şirketlerinin ülkedeki yatırımıyla  olabileceğini aktardı.

Türkiye'nin Irak toprakları üzerinden  ürünlerinin Körfez ülkelerine  geçişini kolaylaştırmak için Bağdat yönetimiyle koordinasyon içinde olmak  istediğini söyleyen Yıldız, karşılıklı ticaret hacminin artırılmasında yardımcı  bir faktör olacağı bilinciyle Fişhabur Sınır Kapısı'nın etkin hale getirilmesine  katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Irak hükümeti, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, DEAŞ'la  mücadelede zarar gören, ülkenin kuzey ve batı bölgelerindeki imar çalışmalarının  maliyetinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 00:02
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