Irak'tan 'Türk askerini Başika'dan nasıl çıkaracaksınız?' sorusuna cevap!

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Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, Rus medyasına verdiği röportajda Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

"TÜRK ASKERİNİ BAŞİKA'DAN NASIL ÇIKARACAKSINIZ"

Caferi, "Bağdat’ın tepkisine ve çağrısına rağmen Türk askerleri Irak topraklarındaki varlığını devam ettiriyor. Türk hükümetini birliklerini geri çekmeye zorlamak için ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN YANAYIZ"

"Biz hala daha Türkiye’den Başika’yı terk etmesini talep ediyoruz. Türkiye’nin topraklarımızdaki varlığına karşı çıkıyoruz, bu durum egemenliğimizi ihlal ediyor. Bununla birlikte egemenliğimize zarar gelmemesi kaydıyla Türkiye ile işbirliği yapmaktan yanayız."