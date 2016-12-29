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Irak'tan 'Türk askerini Başika'dan nasıl çıkaracaksınız?' sorusuna cevap!

Rus medyasına konuşan Irak Dışişleri Bakanı Caferi'nin, Türk askerinin Başika'daki varlığıyla ilgili soruya ılımlı bir cevap vermesi dikkat çekti.

Irak'tan 'Türk askerini Başika'dan nasıl çıkaracaksınız?' sorusuna cevap!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 00:27
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Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, Rus medyasına verdiği röportajda Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

"TÜRK ASKERİNİ BAŞİKA'DAN NASIL ÇIKARACAKSINIZ"

Caferi, "Bağdat’ın tepkisine ve çağrısına rağmen Türk askerleri Irak topraklarındaki varlığını devam ettiriyor. Türk hükümetini birliklerini geri çekmeye zorlamak için ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN YANAYIZ"

"Biz hala daha Türkiye’den Başika’yı terk etmesini talep ediyoruz. Türkiye’nin topraklarımızdaki varlığına karşı çıkıyoruz, bu durum egemenliğimizi ihlal ediyor. Bununla birlikte egemenliğimize zarar gelmemesi kaydıyla Türkiye ile işbirliği yapmaktan yanayız."

 
EtiketlerIrak Dışişleri Bakanı İbrahim el CaferiRusbaşika
HABER YORUMLARI
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fesih

Ey yorumcular eğer insan iseniz irak in askerleri türkiyenin bir toprağında bulunursa Türkiye askerini çıkar dese Iraka ben askerimi çekmek istemiyorum dese ne diyeceksiniz.o zaman Irak saldırgan olmazmıIrakta suriede ne işimiz var iç sorunlarımız yetmiyormuş gibi Iraka Süryeye girmrkle başımıza is açıyoruz. Ama gözler kör kulakları sağır olmuş.

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Bayram

Erkekliğini git sizin ülkenize giren batılı ülkelere göster de görelim batının taşeronu

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Mustafa Eryılmaz

Güvenmiyorum? Ağlarmış?

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Ali

Alcak irakli yoneticilerin utanmadan egemenliktenbahsetmesi cok aptalca.Cunku ulkesin de olmayanguc yok gibi.Herkes giriyor.

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ASI

len köpek soyu Türkiye olmasa sizin nesilleriniz sömürge altinda telef olcaktiniz irak denen bir ülke bile olmuycakti halen daha isbirligi yaptigini savsakliyor köpek soyu topunuzun cani cehenneme sizi Amerika usaklari.

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