Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek verin!

Caferi’nin Rusya’nın Irak Büyükelçisi Maksim Maksimov’la bugün yaptığı görüşme çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bakan Irak’ın Rusya’ya DAEŞ’le mücadelesinde destek verdiğini belirterek, bu alandaki katkılarından dolayı teşekkür etti. Bakan ayrıca Moskova’nın Irak’taki altyapıların inşa edilmesinde Moskova’nın yardım etmesi gerektiğini vurguladı” ifadeleri yer aldı.

Maksimov’un Irak’ı Musul’da DAEŞ’e karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiği belirtilen açıklamada Rus şirketlerin yeniden inşa çalışmalarında yer almaya hazır olduğunu da kaydetti.