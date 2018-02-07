Irak’tan petrol için operasyon açıklaması!

Irak ordusu, İran’a güvenli bir şekilde petrol taşıyabilmek için sınırdaki bölgelere yönelik harekât başlattı. Ordunun açıklamasında özellikle dağlık bölgelerin temizlenmesi gerekliliği vurgulandı.

Aralık ayında Kerkük’ten çıkartılan ham petrolün İran’ın Kirmanşah Rafinerisi’ne kamyonla taşınacağı belirtilmişti.

Geçen hafta başlaması planlanan bu ticaret ertelendi. Yetkililer henüz bu gecikmeyle ilgili tatmin edici bir açıklama yapmadı.