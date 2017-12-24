Irak'tan flaş karar! Türkiye'ye akacak...

Irak Petrol Bakanlığı’na bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi (SCOP) Kerkük’ten Adana’ya bağlı Ceyhan’a petrol boru hattı ihalesine çıkılacağını duyurdu. Şirketlerin 24 Ocak’a kadar ihaleye katılabilmek için tekliflerini sunmaları bekleniyor.



350 kilometrelik hattın, günde bir milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip olacağı da açıklandı.



Kerkük-Ceyhan boru hattının yer aldığı bölge 2014 yılında DEAŞ tarafından ele geçirilmişti.



2014 başlarında düzenlenen saldırılardan sonra, günde 1,6 milyon varil petrol taşıma kapasitesi olan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı ağır hasar almıştı.



Irak Kürt Özerk Bölgesi’nde düzenlenen yasadışı bağımsızlık referandumunun ardından, Ekim ayında Bağdat’a bağlı kuvvetler Kerkük’ün kontrolünü ele geçirmişti. (Milliyet)