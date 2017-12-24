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Irak'tan flaş karar! Türkiye'ye akacak...

Irak devletine bağlı Petrol Projeleri Şirketi, Kerkük’ten Adana Ceyhan’a uzanacak yeni bir boru hattı için teklif topladıklarını duyurdu.

24 Aralık 2017 Pazar 14:27
Irak'tan flaş karar! Türkiye'ye akacak...

Irak Petrol Bakanlığı’na bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi (SCOP) Kerkük’ten Adana’ya bağlı Ceyhan’a petrol boru hattı ihalesine çıkılacağını duyurdu. Şirketlerin 24 Ocak’a kadar ihaleye katılabilmek için tekliflerini sunmaları bekleniyor.

350 kilometrelik hattın, günde bir milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip olacağı da açıklandı.

Kerkük-Ceyhan boru hattının yer aldığı bölge 2014 yılında DEAŞ tarafından ele geçirilmişti.

2014 başlarında düzenlenen saldırılardan sonra, günde 1,6 milyon varil petrol taşıma kapasitesi olan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı ağır hasar almıştı.

Irak Kürt Özerk Bölgesi’nde düzenlenen yasadışı bağımsızlık referandumunun ardından, Ekim ayında Bağdat’a bağlı kuvvetler Kerkük’ün kontrolünü ele geçirmişti. (Milliyet)

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:27
  1. Irak Petrol Bakanlığı
  2. Petrol Projeleri Devlet Şirketi
  • ertyuertyu1 sa önce
    Kuzey Irak'ta refarandum krizi varken Ovaköy'den sınır kapısı açılacak, Kürt bölgesi baypas yapılacak denilmişti. O kapı ne oldu? Yine unutturuldu mu birileri tarafından? Yıllardan beri açılacak açılacakdeniliyor ama yine unutuluyor yada unutturuluyor. Birileri engelliyor galiba. Gazeteciler de manşetten haberi veriyor sonra haberin takibini yapmıyor.
  • Yasin BulutYasin Bulut4 sa önce
    Ibis mi onu yapacak iran el koydu o is bitti
  • MuratMurat7 sa önce
    Kendin sor kendin cevapla. beyin bedava
  • MehmedrashidMehmedrashid8 sa önce
    Yok ya siz israilden amerikadan alın teklifi bize gerek . Şu ümmet kendi parasıyla iş yapmadıkça , dolardan kurtulmadıkça visayı-master cardı bırakmadıkça,kendi iş hacmini yine müslümanlarla kendi coğrafyasında kullanmadıkça ve hainliği bırakmadıkça , para hırsından kurtulup ümmet bilincine yaşmadıkça kurtuluş yok düzen yok bu coğrafyada hep kaos olacak
  • Ferhat Ferhat 8 sa önce
    Türkiyey akacak ta Türkiyedemi kalacak? Yooo,peki alınacak komisyonlar devlete mi kalacak Bundan emekli dul ve yetimmi yararlanacak yooo.O halde neden seviniyoruz.
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