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Irak'tan flaş açıklama: Birkaç güne ilan edeceğiz

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, birkaç gün içerisinde Musul’un kurtuluşunun ilan edileceğini açıkladı.

23 Haziran 2017 Cuma 03:34
Irak'tan flaş açıklama: Birkaç güne ilan edeceğiz

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, haftalık basın toplantısında Musul'un kurtuluşuna yönelik soruya, "Musul'un tamamen kurtarıldığını duyurmamız, birkaç günlük bir mesele" yanıtını verdi.

El İbadi, Irak yönetiminin DAEŞ tarafından yıkılan tarihi eserlerinin bulunduğu Nimrud ve Hatra kentlerinin, ayrıca Musul'daki El Nuri Camisi'nin yıkılan minaresinin restorasyonunu başlatmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

862 BİN KİŞİ ŞEHRİ TERK ETTİ

Musul'u kurtarma operasyonu geçtiğimiz ekim ayından bu yana devam ediyor. Bu zaman zarfında kenti 862 bin kişi terk etti.

Daha önce Irak ordusunun Musul'un Eski Kent bölgesinde DAEŞ'in mevzilerine saldırıya geçtiği bildirilmişti. Eski Kent, DAEŞ'in Musul'da kontrolünde bulundurduğu son bölge.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 03:34
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