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Irak'tan Amerika askeri üssü açıklaması

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Telafer ilçesi yakınlarında ABD askeri üssü inşa edildiği haberlerini yalanladı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:11
Irak'tan Amerika askeri üssü açıklaması

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telaferilçesi yakınlarında ABD askeri üssü inşa edildiği haberlerini yalanladı.

"SADECE HAVA OPERASYONU YAPIYORLAR"

Ortak Operasyonlar Komutanlığı sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı açıklamada, "Telafer'de hiçbir ABD askeri üssü bulunmuyor. ABD güçleri ve koalisyon güçlerinin (DEAŞ ile mücadeleye) katılımı yalnızca hava operasyonları ve istihbarat paylaşımı ile sınırlı." ifadelerini kullandı.

Irak ordusunda görevli Yarbay Mehdi el-Hafacı, çarşamba günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telafer ilçesi yakınlarında ABD'ye ait askeri bir üssün inşa edildiği, üssün ABD ile Irak birlikleri arasında geçen hafta Musul'un batısındaki Zemmar bölgesinde yapılan görüşmeler doğrultusunda yapıldığını belirtmişti.

İNŞAATIN YÜZDE 50'SİNİN TAMAMLANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Üssün, Telafer'in terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonları kapsamında hizmet vermesinin beklendiğini ifade eden Hafacı, inşaatın yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını, özel danışmanlar başta olmak üzere ABD birliklerinin zırhlı araçlarla üssün kurulduğu bölgede konuşlandığını aktarmıştı.

Ninova Operasyonları Komutanlığında görevli Albay Ahmed el-Ceburi ise üssün inşasının, ordu birliklerinin Telafer'e doğru ilerlediğine ilişkin görüşleri güçlendirdiğini belirterek, "İnşa çalışmaları, operasyonda lojistik destek verme olasılığı olan savaş uçakları için pist hazırlığına yoğunlaşmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Musul'da DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonun 10 Temmuz'da tamamlanmasının ardından ordu birliklerinin Telafer'e yönelik bir kurtarma operasyonu düzenleyeceği ifade edilmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi geçen hafta pazar günü operasyon için hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:11
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