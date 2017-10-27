Irak'taki büyük tehlike! Barzani geri adım attı ama...

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ın söz konusu ifadeleri şöyle oluştu:

En büyük kaygı ise Barzani’nin Kerkük dahil olmak üzere geri adımıyla ortaya çıkan güç boşalmasının oluşturacağı tehlikeye dönüktü.

Bunun için sıraladıkları gerekçeler de önemliydi:

- Peşmerge tek kurmaylı yapıda değil; çoklu komuta merkezine sahip.

- KDP’ye bağlı peşmergeler tek çatılı, ancak KYB bölgesindekiler farklı komutanlara bağlı ve her an bireysel hareket edebiliyor.

- Ganimet ve baskınla gelirini sağlayan KYB bölgesindeki bazı peşmerge grupları, çete hareketini başlatabilir. Bazıları da PKK ile işbirliğine girebilir.

- KYB bölgesindeki peşmergelerin bir bölümü de Selefi düşünceye sahip grupları aralarına alabilir.

- KYB içinde son dönem Süleymaniye, Halepçe ve Kerkük’ü de içine alacak ayrı bir federasyon arayışı var. Bu yeni bir duruma yol açar. İç çatışmaya dönüşürse radikal gruplar yeniden güç kazanır.

- Sünnilerde de konsolide yapı yok; Musul, Ambar ya da Telafer’deki kendini düşünüyor; farklı siyaset izliyor.

- Barzani, bu durumu lehine çevirmek için Sünni Araplar ile İran politikalarına uzak ılımlı Şiileri yanına alıp Yezidileri de koruyan bir yapıyla Batı’dan destek bulabilir.

- Katalonya ile aynı zamana denk geldiği için AB ve ABD, Barzani referandumuna “Zamanı değil” yaklaşımı gösterdi; bu ileride kabul etmeyeceği anlamına gelmiyor.

- Herkes yeni durum ve yeni normale göre pozisyonunu gözden geçirmeli. Rehavete kapılmamalı. Irak’ta Kürtlere baskının dozu da iyi ayarlanmalı; bazen baskı yola getirir, ama fazlası da isyanı doğurur. Mutedil insanlarla çözüm üretilmeli.