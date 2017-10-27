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Irak'taki büyük tehlike! Barzani geri adım attı ama...

IKBY lideri Mesud Barzani'nin Irak Ordusu karşısında geri adım atması Irak'ta her şeyin bittiği anlamına gelmediği iddia edildi.

27 Ekim 2017 Cuma 09:35
Irak'taki büyük tehlike! Barzani geri adım attı ama...

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ın söz konusu ifadeleri şöyle oluştu:

En büyük kaygı ise Barzani’nin Kerkük dahil olmak üzere geri adımıyla ortaya çıkan güç boşalmasının oluşturacağı tehlikeye dönüktü.

Bunun için sıraladıkları gerekçeler de önemliydi:

- Peşmerge tek kurmaylı yapıda değil; çoklu komuta merkezine sahip.

- KDP’ye bağlı peşmergeler tek çatılı, ancak KYB bölgesindekiler farklı komutanlara bağlı ve her an bireysel hareket edebiliyor.

- Ganimet ve baskınla gelirini sağlayan KYB bölgesindeki bazı peşmerge grupları, çete hareketini başlatabilir. Bazıları da PKK ile işbirliğine girebilir.

- KYB bölgesindeki peşmergelerin bir bölümü de Selefi düşünceye sahip grupları aralarına alabilir.

- KYB içinde son dönem Süleymaniye, Halepçe ve Kerkük’ü de içine alacak ayrı bir federasyon arayışı var. Bu yeni bir duruma yol açar. İç çatışmaya dönüşürse radikal gruplar yeniden güç kazanır.

- Sünnilerde de konsolide yapı yok; Musul, Ambar ya da Telafer’deki kendini düşünüyor; farklı siyaset izliyor.

- Barzani, bu durumu lehine çevirmek için Sünni Araplar ile İran politikalarına uzak ılımlı Şiileri yanına alıp Yezidileri de koruyan bir yapıyla Batı’dan destek bulabilir.

- Katalonya ile aynı zamana denk geldiği için AB ve ABD, Barzani referandumuna “Zamanı değil” yaklaşımı gösterdi; bu ileride kabul etmeyeceği anlamına gelmiyor.

- Herkes yeni durum ve yeni normale göre pozisyonunu gözden geçirmeli. Rehavete kapılmamalı. Irak’ta Kürtlere baskının dozu da iyi ayarlanmalı; bazen baskı yola getirir, ama fazlası da isyanı doğurur. Mutedil insanlarla çözüm üretilmeli.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:35
  1. Muharrem Sarıkaya
  2. Barzani
  3. Kerkük
  4. Musul
  5. Ambar
  • Orhan42Orhan4239 dk önce
    Barzani Kerkük ü almak için gerila savaşi yapacak bence sonrada pkk yaptı diyecek 2014 te olduğu gibi irak ordusu gene kaçacak bence
  • İrfan İrfan 2 sa önce
    Benim aklıma gelen hükümetin aklına gelmiyormu acaba. Mademki en az 3 çocuk istiyorsun o zaman1 ve 2. çocuğa niye yardım veriyorsun. 3 çocuk istiyorsan hepsinin toplamını 3. çocuğa vereceksin. Gerçek ve adaletli teşvik böyle olur.
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ5 sa önce
    Kafanızı takmayın.Reis ayarlar
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Aynen doğru petrol ve gaz paraları ADİL paylaşılsa kimse abd nin ilgisine ihtiyaç duymaz.
Bugünkü Akit

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