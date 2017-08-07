Irak'ta Türk askerinin geçişi sırasında patlama: 2 yaralı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinden yayın yapan Kürdistan 24 Televizyonu'nun haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Batifa'da görev yapan birliğe ait 2 cip, Türkiye sınırında bulunan Zaho'nun Batifa bölgesinde bir yoldan geçerken, teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Kürdistan 24 Televizyonu'na konuşan Irak ordusuna bağlı Sınır Güvenlik Komutanı Albay Diler Zebari, bombalı saldırıda yaralananlar olduğunu söyledi.

Kürdistan 24 Televizyonu, bombalı saldırının PKK terör örgütü tarafından yapıldığını duyurdu.











