Irak'ta toplu mezar bulundu
Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldükleri iddia edilen 50 polis ve askere ait cesetlerin yer aldığı bir toplu mezar bulundu.29 Ekim 2017 Pazar 10:54
Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kerkük’ün Havice ilçesindeki El-Bekare köyünde bulunan toplu mezardakilerin cesetleri çıkarılmaya başlandı” denildi. Irak güçleri, terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Havice ilçesi ve ona bağlı dört kasabayı 5 Ekim’de kurtarmıştı.