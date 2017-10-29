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Irak'ta toplu mezar bulundu

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldükleri iddia edilen 50 polis ve askere ait cesetlerin yer aldığı bir toplu mezar bulundu.

29 Ekim 2017 Pazar 10:54
Irak'ta toplu mezar bulundu

Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kerkük’ün Havice ilçesindeki El-Bekare köyünde bulunan toplu mezardakilerin cesetleri çıkarılmaya başlandı” denildi. Irak güçleri, terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Havice ilçesi ve ona bağlı dört kasabayı 5 Ekim’de kurtarmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:54
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