Irak'ta ölen dilencinin evinden servet çıktı

Necef'te geçen yaşlı bir dilenci hayatını kaybetti.

Olayın bildirildiği polis, adamın evinde yaptığı incelemeler sonucunda içerisinde milyonlarca Irak dinarı, döviz ve mücevherlerin bulunduğu torbalar buldu.

Hesaplamalar sonucunda dilencinin ‘hazinesinde' 72 milyon 322 bin Irak dinarı (64 bin dolar), 562 dolar, 90 Suudi riyali, 119 Lübnan lirası, 10 euro, 300 Kuveyt dinarı, 440 İran misti, 70 Afgan rupisi, 300 Pakistan rupisi bulunduğu tespit edildi.